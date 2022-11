Do you remember? Samp tranquilla, Stankovic ti salverà

Do you remember? La sconfitta di ieri con il Torino, per la Samp, è un qualcosa di “già visto”: il precedente

Il 2-0 di Torino-Sampdoria è il classico punteggio all’inglese. Si dice così perché da quando il calcio è stato inventato in Inghilterra è la vittoria che più si è verificata. E quando poi, come nel caso del match di ieri, avviene attraverso un gol per tempo, la superiorità di una squadra sull’altra si esprime compiutamente in ogni frazione del gioco e non c’è molto a cui appellarsi. Per la Sampdoria non restano che i ricordi. Ovvero l’ultima volta che i blucerchiati persero così in quello che allora era il Comunale di Torino fu 51 anni fa, il 14 novembre del

1971.

Una sconfitta dai contorni vagamente beffardi perché maturata esattamente al termine dei 2 tempi: gol di Agroppi poco prima del riposo, raddoppio di Claudio Sala al novantesimo. Quella Samp viaggiava in zona retrocessione ed era guidata da Heriberto Herrera, un paraguayano duro che aveva vinto lo scudetto con la Juventus nel 1967 e che riuscì a portare in salvo la squadra. Per Stankovic la prospettiva non è altrettanto certa, ma anche lui ha fama di mister autorevole. Non resta che augurargli quanto successe all’epoca: dopo la sconfitta con i

granata, la Samp vinse ben 3 gare consecutive…