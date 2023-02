Do you remember? Sampdoria Bologna va oltre Agatha Christie!

La serie degli 1-2 era iniziata nell’estate del 2020 e tra gli “assassini” c’era stato Orsolini, oggi match-winner risolutivo nel finale

«Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova». É una delle frasi più note di Agatha Christie. E diciamo che oltre che alla letteratura, è uno di quei pensieri che scattano abbastanza automaticamente nella testa delle persone quando una situazione si fa ricorrente.

La premessa serve per inquadrare Sampdoria-Bologna giocata oggi. Perché chi si è recato a Marassi con la sciarpa blucerchiata e con una memoria sufficiente, sapeva che Agatha Christie aveva già dato: gli ultimi tre confronti tra liguri ed emiliani erano finiti con lo stesso risultato: 1-2. La prova, per così dire, era già del tutto evidente, peraltro in una vicenda che sul piano storico era tradizionalmente favorevole ai padroni di casa, con 24 vittorie a fronte di 12 pareggi e 14 sconfitte. La serie degli 1-2 era iniziata nell’estate del 2020 e tra gli “assassini” (per restare nell’ambito del giallo, sia ben chiaro) c’era stato Orsolini, autore del momentaneo 0-2 allora e oggi match-winner risolutivo nel finale.

L’anno dopo chi ti fa il gol della vittoria rossoblù? Ancora lui: Orsolini! Infine, l’anno scorso, a dare la coltellata finale alla Sampdoria (è sempre letteratura, eh…) ci ha pensato Arnautovic. Ora, si dà il caso che la partita di oggi ha avuto questo epilogo per la quarta volta di fila, e chissà che cosa ne scriverebbero quelli dalla penna capace di andare oltre i tre indizi per immergersi in una situazione così coerente. Ma è ancora più “misterioso” il fatto che l’autore dell’1-1 Sabiri abbia potuto tranquillamente spezzare questa recente continuità e l’abbia buttata al vento dagli 11 metri. Gettando nella disperazione tutti: la Sampdoria, Dejan Stankovic e anche Agatha Christie che una cosa così non l’aveva mai pensata, fermandosi a quota tre.