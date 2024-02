Infortunio Doig, Dionisi preoccupato: le sue condizioni

Il Sassuolo e il tecnico Dionisi rischiano di perdere in vista delle prossime gare l’esterno ex Verona Josh Doig per infortunio

Secondo quanto riportato da SassuoloNews.net, Josh Doig è uscito malconcio nel finale della partita pareggiata contro il Torino al Mapei ed è da valutare per sabato, dove i neroverdi giocheranno contro l’Atalanta.