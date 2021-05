Dominissini in fin di vita: ricoverato per Covid l’ex tecnico dell’Udinese

Loris Dominissini è in fin di vita: l’ex tecnico dell’Udinese è ricoverato per Covid e verserebbe in gravissime condizioni

Loris Dominissini è in fin di vita. L’ex allenatore dell’Udinese, 59 anni, è ricoverato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine positivo al Covid, come riporta Gazzetta.it.

Condizioni gravi per lui da diversi giorni. Dominissini è passato agli onori della cronaca del grande calcio per la doppia promozione col Como e per aver preso le redini dell’Udinese nella stagione 2005/2006 con Nestor Sensini dopo l’esonero di Cosmi.