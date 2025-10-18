Donati Sampdoria, arriva l’attacco alla società: «Non gli avete dato strumenti! Il karma esiste, raccoglierete quel che state seminando»

Donati Sampdoria, arriva l’attacco a sorpresa alla società blucerchiata: «Il karma esiste, raccoglierete quel che state seminando»

La Sampdoria ha incassato una pesante sconfitta contro la Virtus Entella (3-1), un risultato che ha segnato la fine dell’avventura di Massimo Donati sulla panchina blucerchiata. La prestazione opaca della squadra, unita a una serie di risultati deludenti in Serie B, ha spinto la società a esonerare il tecnico friulano.

Il sostegno della moglie

Dopo l’ufficialità della decisione, Luana Di Bella, moglie di Donati, ha scelto di intervenire pubblicamente attraverso i social. Con un messaggio condiviso su Instagram, ha espresso vicinanza e sostegno al marito in questo momento difficile, attirando l’attenzione di tifosi e media. Le sue parole hanno messo in evidenza la compattezza della famiglia, nonostante l’amaro epilogo dell’esperienza doriana.

«Complimenti. Avete avuto il coraggio di esonerare una persona che non ha mai avuto la possibilità di dimostrare il suo valore. Non gli avete mai permesso di mettere in atto i suoi schemi fin dall’inizio. Non gli avete dato strumenti, voce nelle scelte, e quando c’era da potenziare la squadra avete comprato giocatori a vostra scelta senza nemmeno consultare l’allenatore. Avete preferito chi conta i milioni in banca a chi ha fame, voglia e cazzimma necessaria per vincere le partite.

Quando chiedeva “il fuoco dentro”, vi preoccupavate solo delle apparenze e dei vostri interessi. Ora per coprire i vostri errori fate pagare lui, l’unico che non si meritava questo. Una persona umile, rispettosa, seria e determinata. Una delle poche rimaste così nel mondo del calcio. L’avete lasciato solo in ogni conferenza stampa, senza mai avere il coraggio di metterci la faccia. Gli avete fatto prendere tutta la merda sparsa in questi ultimi anni e siete riusciti a farlo sembrare il colpevole. Lui è arrivato solo alla fine dei vostri disastri già compiuti in passato, quando in realtà è stato solo vittima dei vostri giochi sporchi. Il karma esiste, raccoglierete quel che state seminando».

