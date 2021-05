Donnarumma alla Juve: servono due condizioni per l’arrivo del portiere

Gigio Donnarumma, in scadenza con il Milan, potrebbe approdare alla Juve a due condizioni. Ecco come potrebbe arrivare

Tiene banco in casa Milan il futuro di Gigio Donnarumma, che ancora non ha trovato un accordo con il club rossonero. Raiola chiede più di quanto la dirigenza ha proposto e la Juve non è un’opzione così lontana. Come rivela Tuttosport, il portiere è un sogno che può verificarsi solo a due condizioni: un’offerta da venti milioni per Szczesny e la qualificazione in Champions.

L’operazione infatti non rientrerebbe nei parametri del club bianconero, ma potrebbe avvenire se dovesse esserci un incasso importante per Szczesny e ovviamente l’ingresso in Champions, che garantirebbe 50 e più milioni.