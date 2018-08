Donnarumma-Olsen già a un bivio: critiche da parare in Milan-Roma

Lo scontro tra Milan e Roma metterà di fronte anche i due portieri Donnarumma-Olsen in cerca di riscatto e colpiti dalle critiche

Critiche da parare per il duo Donnarumma–Olsen. Venerdì sera saranno uno di fronte all’altro ma i due portieri di Milan e Roma non hanno vissuto giorni facili dopo la seconda giornata di campionato. Gigio ‘imputato’ per il gol del pareggio del Napoli, il portiere della Roma è finito sotto accusa per la rete dell’1-3 contro l’Atalanta. Destini simili per Robin e per Gigio, avversari venerdì prossimo a San Siro e in cerca di riscatto.

Il milanista deve meritarsi il posto: dietro scalpita il nuovo arrivato Reina. Al momento Gattuso non ha dubbi: sarà Gigio il portiere titolare del Milan. Il classe ’99 però potrebbe soffrire il dualismo e in caso di nuovi errori potrebbe anche finire in panchina, d’altronde, a differenza degli altri anni, il secondo portiere è di prima classe. Problemi a Roma per Olsen. Il portiere danese è chiamato a rimpiazzare Alisson, uno dei migliori al mondo. L’estremo difensore non parla ancora l’italiano e non riesce a guidare bene la difesa e sta lavorando con Savorani per migliorare sui palloni bassi. Venerdì lo scontro tra Donnarumma e Olsen, due portieri in cerca di riscatto.