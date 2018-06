Manchester City scatenato: è fatta per l’arrivo di Mahrez. Pronto l’assalto a Douglas Costa con una maxi-offerta alla Juventus

Manchester City scatenato. Il club inglese sta per piazzare un importante colpo di calciomercato: è in arrivo Riyad Mahrez. L’esterno del Leicester, ex obiettivo di mercato della Roma (lo scorso anno fu vicino al passaggio in giallorosso ma gli inglesi chiedevano 40-45 milioni di euro) diventerà presto un nuovo giocatore del City. Secondo il Sun on Sunday il Manchester City e il club inglese hanno trovato l’accordo per il passaggio del giocatore algerino alla corte di Pep Guardiola per 100 milioni di euro. Dopo l’assalto, riuscito, a Mahrez, Guardiola prepara l’assalto anche a Douglas Costa.

Il giocatore brasiliano, appena riscattato dalla Juventus per 40 milioni di euro (6 erano bastati per il prestito oneroso) è finito nel mirino del Manchester City. Pep Guardiola e Douglas hanno lavorato con profitto nel Bayer Monaco e il tecnico spagnolo vorrebbe puntare nuovamente sul giocatore brasiliano e avrebbe pronto un assegno da 100 milioni di euro per convincere la Juventus a lasciar andare il suo gioiello. Difficilmente la Vecchia Signora darà l’assenso all’operazione perché Max Allegri e i bianconeri puntano tantissimo sull’esterno classe ’90, uno dei migliori, se non il migliore, nella parte finale di stagione.