Douglas Luiz Juve, scoppia il caso! Il club bianconero ora potrebbe anche prendere una decisione forte. Il punto

Douglas Luiz Juve, scoppia il caso! La Vecchia Signora ora potrebbe anche prendere una decisione forte. Il punto della Gazzetta

Douglas Luiz ha acceso la polemica con una risposta diretta a un tifoso sui social, che lo aveva criticato per la sua attività su Instagram: «Ma sei venuto a Torino per giocare o per mettere i post su Instagram?» (clicca qui per la risposta del centrocampista brasiliano).

La Juventus, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non ha apprezzato il gesto e potrebbe decidere di sanzionarlo. Il club, in un momento cruciale della stagione, avrebbe preferito evitare ulteriori tensioni e mantenere un profilo più discreto. Il regolamento interno prevede infatti una multa per violazione del codice etico, e la dirigenza bianconera sta valutando se applicare il provvedimento.