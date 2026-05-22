Douvikas, il bomber antidivo che fa sognare Como: «Champions? Ci divertiamo troppo per fermarci ora»



Tredici gol in Serie A, l’allergia ai riflettori e la cura Fabregas. L’attaccante greco suona la carica per la finale di Cremona: «Vogliamo dominare il gioco. E il Como è una grande famiglia»

Se il Como ha fatto una stagione che gli ha permesso di entrare in Europa per la prima volta nella storia – e se sarà Champions lo si saprà domenica – il merito è anche di Anastasios “Tasos” Douvikas e dei suoi 13 gol in campionato. La Gazzetta dello Sport lo ha intervistato.

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IL CLIMA NELLO SPOGLIATOIO «Siamo concentrati. Sappiamo che ci manca ancora una partita che ci potrebbe regalare un sogno quindi siamo tutti sul pezzo. Poi è ovvio, giochiamo un bel calcio ed è importante divertirsi in ciò che si fa, in quello credo che in tutto il campionato abbiamo mantenuto anche la gioia di giocare a calcio».

LA GARA A CREMONA «Durissima. Entrambe le squadre si giocano qualcosa di importante e quindi sono sicuro che troveremo un clima rovente e una squadra con la voglia di vincere. Non sono ammesse distrazioni».

QUANTO CONTA IL TIFO «Tantissimo, ci hanno seguito tutto l’anno e non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno. Ci hanno spinto nei momenti difficili, penso soprattutto alla gara in casa con la Roma quando eravamo sotto 0-1».

LA SVOLTA SONO STATI I GOL DALLA PANCHINA «No, non c’è stata nessuna svolta, ho sempre avuto il mio spazio e non penso ci siano delle gerarchie in squadra. Lavoro duro e mi metto al servizio della squadra. Poi il mister sceglie».

IL DIFENSORE PIU’ BRAVO «Ce ne sono tanti. Se devo dire un nome, Ndicka».

GENEROSO O EGOISTA «Dipende dal momento. Il calcio è fatto di attimi e di scelte. Fare la scelta giusta al momento giusto è ciò che fa veramente la differenza. In questo caso a volte è meglio tirare, altre passare la palla».

IL GOL A GENOVA CON 21 PASSAGGI É LA FILOSOFIA DEL COMO «Esatto. È quello che siamo, una squadra che ragiona, pensa e costruisce con pazienza. In campo sappiamo quello che stiamo facendo e vogliamo sempre dominare il gioco. È la nostra mentalità e la nostra forza».

UNA GRANDE FAMIGLIA «Ah, ci troviamo benissimo e penso si capisca da come interagiamo in campo e da come abbiamo lottato tutti uniti per l’obiettivo. Siamo un gruppo molto unito e ci sacrifichiamo l’uno per l’altro».