Armand Duka, membro del comitato esecutivo dell’UEFA, ha svelato una nuova ipotesi per la Champions League

Il membro del comitato esecutivo dell’UEFA, Armand Duka, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss del futuro della Champions League. Queste le sue dichiarazioni riprese da Tuttomercatoweb.com.

«C’è la possibilità che per la Champions si possano giocare anche le semifinali ad Istanbul oltre che la finale. Il PSG giocherà le partite di Champions, così come il Lione. Per le altre partite si sta pensando come ci si può organizzare. Ci potrebbe essere una partita secca, con semifinali e finale giocata ad Istanbul».