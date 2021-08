Dumfries a un passo dall’Inter: l’offerta nerazzurra ha convinto il PSV

L’Inter e il Psv sono a un passo dall’accordo per l’esterno olandese Dumfries. Il classe 1996 non esclude Nandez

Simone Inzaghi sta finalmente per abbracciare l’esterno destro. Dopo la partenza di Hakimi i nerazzurri si sono fiondati sul mercato alla ricerca di un nuovo laterale da regalare al tecnico ex Lazio. Tra i vari nomi fatti, quello di Dumfries era ritenuto impossibile per via dei costi, ma la cessione di Lukaku ha aperto nuovi spiragli.

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha mosso ieri il suo primo vero passo verso il Psv, offrendo al club olandese la cifra di 12 milioni di euro. La risposta del club è attesa entro ferragosto, ma Ausilio e Marotta sono fiduciosi di poter arrivare a una conclusione proprio prima dell’inizio della prossima settimana. L’eventuale arrivo dell’olandese, inoltre, non escluderebbe a priori Nandez che, però, al momento resta bloccato.