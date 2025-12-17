Dumfries-Inter, addio annunciato in casa nerazzurra? La situazione attuale non lascia dubbi!

Dumfries-Inter: l’addio estivo si fa sempre più concreto. L’esterno olandese pronto a lasciare Milano, la dirigenza già al lavoro per il sostituto ideale

Dumfries-Inter, il legame sembra avviarsi verso la fase conclusiva. L’esterno destro olandese ha infatti compiuto un primo passo concreto che fa pensare a un possibile addio nel mercato estivo. Non si tratta solo di sensazioni, ma di segnali chiari che arrivano sia dal campo sia fuori.

Oltre al recente intervento chirurgico sostenuto a Londra, che lo terrà lontano dai riflettori per alcune settimane, il futuro di Denzel Dumfries è stato scosso da una novità di natura burocratica ma altamente significativa: il passaggio ufficiale all’agenzia di Ali Barat. Secondo quanto riportato da Tuttosport, questa scelta, sommata alla clausola rescissoria fissata a 25 milioni di euro, rende lo scenario Dumfries-Inter sempre più orientato verso una separazione al termine della stagione.

L’esterno olandese, classe 1996, è stato per anni uno dei punti di forza sulla corsia destra nerazzurra grazie alla sua potenza fisica e alla sua capacità di incidere in zona offensiva. Tuttavia, con l’avvicinarsi dei 30 anni e un valore di mercato ancora interessante, l’Inter potrebbe decidere di monetizzare senza troppi rimpianti, reinvestendo su profili più giovani e futuribili.

Nel frattempo, in Arabia Saudita, l’allenatore rumeno Cristian Chivu – ex difensore centrale di grande esperienza – incontrerà la dirigenza per discutere le strategie legate alla prossima stagione. Anche il dossier Dumfries-Inter sarà sul tavolo. L’orientamento iniziale del club sarebbe quello di non intervenire immediatamente sul mercato, ma il calendario sempre più fitto tra campionato e coppe impone riflessioni approfondite.

Per l’eventuale successione di Dumfries, i nomi monitorati sono diversi. Piace Marco Palestra, giovane e promettente esterno di proprietà dell’Atalanta, così come l’inglese Brooke Norton-Cuffy del Genoa e l’algerino Belghali. Da non escludere nemmeno Moris Valincic, talentuoso laterale croato attualmente fermo per infortunio.

La missione della dirigenza nerazzurra è chiara: se l’asse Dumfries-Inter dovesse davvero spezzarsi, l’obiettivo sarà individuare un erede capace di garantire freschezza, affidabilità e prospettiva a lungo termine.

