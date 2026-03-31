Dybala Boca Juniors, indizio di…Paredes! Il gesto del centrocampista per il futuro della Joya, ecco cosa ha fatto

Dybala Boca Juniors, Leandro Paredes ha mandato questo segnale riguardante il futuro dell’attaccante argentino. Cosa ha detto

Il futuro di Paulo Dybala si tinge di incertezza e di forti suggestioni sudamericane. Mentre l’attaccante della Roma prosegue la sua complessa corsa contro il tempo per smaltire il recente infortunio al ginocchio, l’Argentina torna a far sentire la sua voce in maniera insistente. L’obiettivo primario del numero 21 è tornare in campo per il finale di stagione, ma il contratto in scadenza a fine giugno accende inevitabilmente i riflettori sul calciomercato. Con le trattative per il rinnovo in maglia giallorossa attualmente in fase di stallo, si fa sempre più largo il fascino leggendario della Bombonera.

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Il sogno nel nome del padre: le parole di Paredes

A vestire i panni di vero e proprio ambasciatore per il Boca Juniors è Leandro Paredes. Il centrocampista argentino, connazionale ed ex compagno di squadra della Joya nella Capitale, ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali della Conmebol Libertadores, svelando importanti retroscena.

«Per me vederlo qui sarebbe un sogno assoluto», ha esordito Paredes senza troppi giri di parole, rivelando poi il forte legame affettivo che spingerebbe l’attaccante verso Buenos Aires: «Anche Paulo è molto entusiasta all’idea. Ha un desiderio profondo da realizzare, che è lo stesso che aveva suo padre. Ovviamente ci sono tantissime dinamiche in gioco che lo porteranno a decidere se intraprendere questa avventura o meno. Avrà le sue ottime ragioni per accettare o rifiutare, ma da parte mia spero davvero che questo sogno si avveri. Sarebbe un colpo importantissimo per tutto l’ambiente Xeneize».

Il fascino magnetico del Boca sui fuoriclasse europei

L’intervista ha poi toccato il tema del fortissimo potere attrattivo che il club argentino esercita su tanti campioni del calcio europeo: «Nel corso della mia carriera ho avuto la fortuna di incontrare tanti top player con una passione smisurata per il Boca. Quando sono arrivato in Europa, uno dei primi a farmi letteralmente impazzire con questo entusiasmo è stato Daniele De Rossi, che poi ha coronato il suo sogno e ho ritrovato proprio in Argentina. Ma non è l’unico: anche Ander Herrera era sulla stessa linea d’onda. E poi penso a Paul Pogba, a Romelu Lukaku… Sono tutte persone che mi hanno sempre trasmesso una curiosità e una passione gigantesca per il mondo Boca. Con molti di loro, in particolare con Herrera e De Rossi, mi sento spessissimo. Il filo che li lega a questi colori resta profondo».

Adesso la decisione finale spetta a Dybala. Dopo anni di successi in Serie A, la prospettiva di onorare la memoria paterna vestendo la gloriosa maglia degli Xeneizes potrebbe rappresentare la tentazione definitiva per il prosieguo della sua carriera.