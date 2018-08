Dybala, dalla Spagna: via dalla Juve per colpa di CR7

Paulo Dybala è pronto a lasciare la Juventus per andare a giocare altrove? La colpa sarebbe di Cristiano Ronaldo

Paulo Dybala lascia la Juventus? L’indiscrezione sarebbe clamorosa e arriva dalla Spagna: il giocatore bianconero starebbe valutando l’addio a fine stagione per colpa di Cristiano Ronaldo. Secondo Don Balon il giocatore non avrebbe gradito la panchina con la Lazio e se la stagione dovesse continuare su questa falsariga potrebbero arrivare delle decisioni incredibili e irrevocabili. Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, gli ha infatti preferito altri giocatori e secondo gli spagnoli questo sarebbe un indizio di mercato.

Paulo, con l’arrivo di Cristiano Ronaldo, è chiamato al definitivo salto di qualità ma rischia di essere un equivoco tattico. La Joya non ha inciso nella prima sfida contro il Chievo Verona e potrebbe partire spesso dalla panchina in questa stagione. Allegri deve scegliere il partner ideale per CR7 e, almeno per quanto visto in questo avvio di stagione, Mario Mandzukic sembra essere il calciatore ideale per giocare al fianco del portoghese. Lo stesso giocatore ex Real, sempre secondo Don Balon, preferirebbe giocare con il croato Mario Mandzukic e con il brasiliano Douglas Costa. E Dybala? Il giocatore potrebbe valutare l’addio alla Juventus se le cose non dovessero cambiare.