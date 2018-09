Allegri rilancia Dybala: Paulo si gioca tutto col Frosinone

Grande attesa per Paulo Dybala in occasione del match tra Frosinone e Juventus. La Joya torna titolare e si gioca tanto

Massimiliano Allegri difende Paulo Dybala. Al tecnico della Juventus è piaciuta la prestazione della Joya contro il Sassuolo, quando il numero 10 è stato schierato titolare ed è rimasto in campo per tutta la sfida. Il gioiello argentino è rimasto a guardare contro il Valencia, ‘colpa’ soprattutto di due fattori, ovvero dell’espulsione di Cristiano Ronaldo e dell’infortunio di Khedira, che hanno costretto Allegri a rivedere i suoi piani. Questa sera, nel posticipo delle 20.30, Paulo tornerà al suo posto e si giocherà tutto (o quasi).

Dybala non ha ancora segnato ma soprattutto non ha ancora convinto. Nel 2015, nell’altro precedente a Frosinone, Paulo giocò titolare in coppia con Morata e realizzò il 2-0 bianconero. Oggi giocherà da rifinitore perché è lì che lo vede Allegri. «Dybala sarà in campo, perché è un giocatore talmente importante e soprattutto ha gol nelle gambe, quindi va sfruttato al meglio. Paulo può giocare da trequartista ma anche da centravanti, però bisogna costruirgli la squadra perché lui non è un centravanti vero, non sta a sgomitare dentro l’area, è un giocatore tecnico che fa giocare molto bene la squadra» ha detto il tecnico. Oggi una sorta di prova d’appello per la Joya che deve tornare a brillare per svoltare la stagione.