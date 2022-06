Dybala Inter, accordo a giorni. Solo un ostacolo prima dell’annuncio

Dybala Inter, l’accordo si troverà a giorni: c’è solo un ostacolo per arrivare alla fumata bianca per il numero 10 argentino

Dybala e l’Inter troveranno l’accordo nei prossimi giorni.

Ne è sicuro Marco De Micheli che a Sky Sport 24 ha spiegato che l’unico ostacolo per buona riuscita del trasferimento dell’ex Juve a parametro zero riguarda le cifre dell’ingaggio. L’Inter offre 5,5 milioni, Dybala chiede 8 (come aveva chiesto alla Juve). C’è ottimismo e l’accordo si può trovare da domani in poi.