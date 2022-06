Dybala-Inter, l’agente in sede: si decide il futuro della Joya che lascerà la Juventus a parametro zero

Jorge Antun è sbarcato a Milano. Il procuratore di Paulo Dybala si trova nella sede dell‘Inter per cercare di trovare un’intesa contrattuale per l’ormai ex attaccante della Juventus.

Dal 30 giugno la Joya sarà infatti libera di firmare per un altro club.