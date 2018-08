Allegri vuole il vero Dybala nel ricordo del gol all’Olimpico contro la Lazio

La Juventus e Max Allegri si attendono di più da Paulo Dybala. La Joya lo scorso anno fu decisiva contro la Lazio

Mandzukic o Dybala: chi dei due è meglio per giocare accanto a Cristiano Ronaldo? La sensazione è che potremmo ascoltare spesso questa cantilena durante l’arco della stagione. Qual è il partner migliore per CR7? Allegri ha schierato Dybala a Verona ma nella ripresa ha puntato su Mandzukic, cambiando l’inerzia della gara. La Joya della Juventus ha steccato e tutti si aspettano di più dal numero 10 bianconero che non è riuscito a pungere contro i clivensi.

Questo deve essere l’anno della definitiva consacrazione per Paulo: Dybala deve uscire dal limbo per diventare un fenomeno, altrimenti resterà solo un incompiuto. Allegri lo sa bene e spera nel riscatto di Paulo già contro la Lazio nel ricordo del grandissimo gol realizzato alcuni mesi fa all’Olimpico proprio contro i biancocelesti. Una magia allo scadere che regalò 3 punti insperati alla Juve in piena corsa Scudetto. El Diez sa che questa è una stagione fondamentale per lui, deve essere la stagione della svolta, della definitiva consacrazione. E la presenza di Ronaldo è un jolly in più da sfruttare. Sabato una nuova chance: allo Stadium arriva la Lazio.