Dybala, un pensiero alla Sicilia: «Vicino alle vittime del maltempo» – FOTO

Paulo Dybala ha espresso solidarietà e vicinanza alle vittime del maltempo nella sua Sicilia tramite Twitter

Paulo Dybala non dimentica la regione che l’ha fatto diventare grande in Italia, lanciandolod definitivamente nel calcio che conta. Nelle sue stagione al Palermo, l’argentino ha incantato tutti tanto da spingere la Juventus a sborsare 40 milioni per assicurarselo. Ora la terra dei vespri e degli aranci è messa in ginocchio da un’ondata di maltempo che sta causando vittime e danni ingenti alle strutture. Per questo motivo Dybala ha voluto esprimere la propria solidarietà alla Sicilia tramite un post su Twitter.