Dybala Roma, il giocatore apre alla permanenza in giallorosso: c’è solo una possibilità per rinnovare con il club capitolino

Dybala Roma, il rinnovo dell’argentino non è escluso. Ma serve una drastica riduzione dell’ingaggio per arrivare alla fumata bianca

La situazione contrattuale di Dybala resta uno dei temi centrali in casa giallorossa in vista delle prossime stagioni. Sono diversi i giocatori della rosa allenata da Gian Piero Gasperini che si avvicinano alla scadenza, ma il caso più delicato riguarda senza dubbio Paulo Dybala, attualmente il calciatore con l’ingaggio più elevato del club. La Joya percepisce oltre otto milioni di euro netti a stagione, una cifra che pesa in modo significativo sul bilancio della società e che rende complessa qualsiasi ipotesi di rinnovo alle condizioni attuali.

Al momento non sono emerse novità ufficiali su un prolungamento del contratto, ma la volontà del giocatore appare chiara. Dybala Roma è un binomio che l’argentino vorrebbe continuare a rappresentare: il numero 21 ha espresso più volte il desiderio di restare nella Capitale e si è detto disposto anche a rivedere al ribasso il proprio stipendio pur di continuare l’avventura in giallorosso. Un primo incontro formale tra l’agente Carlos Novel e la dirigenza romanista è previsto al termine del mercato invernale, quando il club avrà un quadro più definito anche sulle strategie future.

Nel frattempo, Dybala sta lavorando duramente sul campo per convincere società e staff tecnico. La priorità è migliorare la tenuta fisica, uno degli aspetti che negli ultimi mesi ha alimentato dubbi sulla sua affidabilità. Le risposte arrivate dal campo sono però incoraggianti: nella sfida contro il Genoa, la Joya è stato protagonista, restando in campo per tutti i novanta minuti e mostrando brillantezza e qualità. Un segnale importante, soprattutto dopo un periodo complicato dal punto di vista fisico.

Nel nuovo assetto tattico disegnato da Gasperini, più lontano dal centro dell’attacco, Dybala ha ritrovato spazio per esprimere fantasia, visione di gioco e capacità di incidere tra le linee. La società è consapevole che trovare un sostituto con le sue caratteristiche non sarebbe semplice, ma la linea è chiara: per restare servirà una riduzione significativa dell’ingaggio, con l’obiettivo di scendere intorno ai 3 milioni di euro annui.

Come sottolineato da La Repubblica, le prossime nove partite tra campionato e coppe saranno decisive per il futuro di Dybala e per la stagione della Roma. Il rinnovo rappresenterebbe un’eccezione nel nuovo progetto tecnico, mentre eventuali arrivi sul mercato, come Raspadori o Zirkzee, potrebbero cambiare gli equilibri e influenzare le scelte finali del club.