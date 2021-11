Dzeko: «L’Inter mi ha preso per i gol. La porta sembrava stregata»

Edin Dzeko, attaccante dell’Inter, ha parlato al termine del match di Champions League contro lo Shakhtar

GOL – «L’Inter mi ha preso per questo, io cerco di dare il mio contributo. Nel primo tempo abbiamo sbagliato tanto e il loro portiere ha fatto bene. In queste partite ci vuole pazienza, ora spero che questi punti ci bastino».

PUNTI QUALIFICAZIONE – «Era importante segnare e farlo per la squadra, questi tre punti sono fondamentali e speriamo che siano utili per noi».

PORTA STREGATA – «Sembrava che la palla non volesse entrare nel primo tempo, quando entrava era fuorigioco, poi alla fine per fortuna ce l’abbiamo fatta, il mister ci ha detto di continuare come nel primo tempo. Abbiamo fatto bene e siamo stati bravi e abbiamo pressato bene, era importante anche non prendere gol».