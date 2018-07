Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Cristiano Ronaldo ha svelato la data dell’esordio con la maglia bianconera

Il CR7 day prosegue. Dopo le visite mediche e il primo abbraccio con i tifosi, Ronaldo si è presentato alla stampa nella bellissima sala conferenze dell’Allianz Stadium. Nel corso della presentazione, Ronaldo ha svelato la data del primo allenamento agli ordini di Allegri: «Comincerò ad allenarmi il giorno 30 luglio, voglio debuttare nella prima di campionato». I tifosi bianconeri dovranno quindi pazientare la fine di luglio per vedere il cinque volte pallone d’oro all’opera. Prima del 30 luglio, infatti, Ronaldo non si allenerà con il resto dei compagni. Possibile che la data dell’esordio di Ronaldo con la maglia bianconera, seppur non in una partita ufficiale, sia il 12/13 agosto a Villar Perosa nella classica amichevole tra la Juve A e la Juve Primavera. Poi rimangono pochi dubbi, CR7 vuole essere titolare già il 18 agosto nella prima partita di campionato, chissà se Allegri asseconderà le volontà del portoghese.