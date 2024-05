Infortuni Napoli: NOVITA’ per Kvaratskhelia, Zielinski e Raspadori: le condizioni

Le condizioni fisiche dei calciatori del Napoli in vista della prossima sfida di Serie A. Tutti i dettagli in merito

Il Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento odierno, con un aggiornamento sulle condizioni di Kvaratskhelia, Zielinski e Raspadori.

REPORT – «Il Napoli si è allenato questa mattina al Konami Training Center di Castel Volturno in vista del match contro il Bologna in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 18 per la 36esima giornata di Serie A.La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e circuito tecnico. Successivamente, coloro che hanno giocato dal primo minuto a Udine sono stati impegnati in una partita a campo ridotto. Gli altri uomini della rosa hanno svolto lavoro di potenza aerobica sul campo 1».