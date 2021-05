Eder attacca Suning: «Spero che i soldi arrivino anche per noi, non ci hanno pagato» – FOTO

L’ex attaccante dell’Inter Eder attacca duramente la proprietà nerazzurra Suning che è la stessa del suo club cinese, l’italo-brasiliano polemico dopo l’arrivo del finanziamento da parte di Oaktree per le casse nerazzurre. Ecco le sue parole.

Spero che i soldi arrivino anche per noi del Suning FC. E spero che all’Inter non succeda come a noi(visto che la proprietà dei clubs è la stessa) che dopo aver vinto il campionato cinese a dicembre, il club non ci ha pagato (8 mensilità intere e le tasse su quelle precedenti ) pic.twitter.com/AZQaHpFZgw

— Eder citadin martins (@Edercitadin7) May 21, 2021