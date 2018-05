Mohamed Salah ha scelto la Spagna per curare la sua spalla. Il calciatore egiziano ha subito un infortunio con il Liverpool durante la finale di Champions League, in occasione di uno scontro con Sergio Ramos, difensore del Real Madrid

Lotta con tutte le sue forze Mohamed Salah. Vuole i mondiali. Se li merita. È convinto più che mai di salire sull’aereo in direzione Russia. L’infortunio rimediato nell’ultima finale di Champions League è un ostacolo superabile per Momo che nelle prossime ore l’attaccante del Liverpool volerà in Spagna per sottoporsi alle cure necessarie. Nelle ore successive all’infortunio si era sospettata la frattura della clavicola, emergenza rientrata dopo che gli esami effettuati a Kiev hanno evidenziato solo delle lesioni ai legamenti. La prognosi è di una quindicina di giorni, periodo che potrebbe ridursi in seguito alle cure spagnole.

Sono ore di apprensione quelle che stanno vivendo i tifosi egiziani. Sanno perfettamente quanto Salah sia fondamentale nelle dinamiche della nazionale. È senza alcun dubbio il calciatore più amato, i tifosi lo adorano e i dirigenti hanno molta fiducia in lui. Dovrebbe farcela per l’esordio di venerdì 15 giugno, in occasione della partita contro l’Uruguay. L’intervento di Ramos ha scatenato molte reazioni sul web. Bassem Wahba, avvocato egiziano, ha dichiarato in una trasmissione tv di aver inoltrato una denuncia alla FIFA e una richiesta di risarcimento pari ad un miliardo di euro per “danni fisici e psicologici” causati dal fallo di Ramos. Su change.org è iniziata una petizione contro il capitano dei Blancos che ha già ricevuto oltre 300mila firme. In tanti sospettano la volontarietà del difensore spagnolo che ha però lasciato su Twitter un messaggio per Mohamed Salah: «Torna presto, il futuro ti aspetta». Non ci resta che aspettare il 15 giugno, in attesa del debutto dell’Egitto.