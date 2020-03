Coronavirus, l’appello di Conte: «Uniti ce la faremo. Forza e coraggio»

Antonio Conte lancia un importante appello pubblicato da Sky Sport nei giorni dell’emergenza Coronavirus

L’emergenza Coronavirus dilaga in tutta Italia e da giorni ormai il Paese è in ginocchio. Antonio Conte ha voluto lanciare un importante appello in nome della sicurezza come tanti hanno fatto prima di lui.

In un video girato nella sua casa di Milano e proposto da SkySport, il tecnico dell’Inter manda questo messaggio: «Mi raccomando, restiamo a casa e rispettiamo le regole. È l’unico modo per fronteggiare questa emergenza: è un momento difficile e duro, ma uniti ce la faremo. Forza e coraggio».