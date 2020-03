Emergenza Coronavirus, Begovic: «Mai visto niente di simile prima»

Emergenza Coronavirus: Asmir Begovic racconta la sua esperienza in questo periodo difficile, soprattutto in Italia

Asmir Begovic, portiere del Milan, ha parlato al Mirror della sua esperienza nell’emergenza Coronavirus.

BEGOVIC – «Il blocco è totale. Le strade sono deserte, restano aperti solo i supermercati. Puoi prendere un po’ di cibo e dritto a casa. È folle. Milano? È una grande città. Vivo in città e pensi sia un film. Non ho mai visto niente di simile prima. Non sono sicuro che la gente capisca quanto è brutta la situazione qui. In Italia la situazione è davvero difficile. Il Paese è stato duramente colpito: tanti morti e persone infette. È devastante e straziante».