Emergenza Coronavirus, Donnarumma: «Uniti anche se distanti»

Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, lancia un messaggio in questo momento complicato: ecco le sue parole

«Ciao ragazzi, in questo momento di grande difficoltà stiamo uniti, anche se distanti. Il mio pensiero va a tutte le persone malate e a coloro che lavorano senza sosta per loro e per tutti noi. Facciamoci forza, vinceremo tutti insieme questa partita».