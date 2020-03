Emergenza coronavirus, Juve in isolamento: ecco il programma

Emergenza coronavirus, Juve in isolamento dopo la positività di Daniele Rugani. Ecco il programma della squadra

La Juventus dovrà rimanere in isolamento, ma Maurizio Sarri e il suo staff hanno già preparato tutto. Programmi personalizzati per poter mantenere una buona forma, come riportato da Sky Sport.

L’obiettivo è quello di creare dei programmi personalizzati, pensati sul fisico del calciatore, per poter mantenere una forma discreta quando bisognerà tornare in campo. Forza e resistenza, in attesa di ricevere il via libera dai medici.