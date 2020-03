Emergenza Coronavirus, Spadafora: «Stop Serie A? Meglio tardi che mai»

Continuano le polemiche relative all’emergenza Coronavirus: ecco le parole del ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora

Vincenzo Spadafora, ministro per lo Sport, è intervenuto ai microdoni de La Vita in Diretta. Ecco le sue parole.

EMERGENZA CORONAVIRUS – «Il calcio è un po’ un mondo a sé, è anche una cosa importantissima ma c’è stato un momento in cui la Lega di Seria A avrebbe dovuto assumere una responsabilità che non ha voluto assumere dicendo che era il governo che doveva farlo. Poi lo abbiamo fatto, ma perché facendolo noi la Lega vede tutelati i propri interessi economici. Meglio tardi che mai. Ora basta con le polemiche, è giusto fermarsi in questo momento. I medici ci dicono che a fine mese, a inizio aprile dovremo vedere i risultati di tutte queste azioni di sacrificio che stiamo chiedendo agli italiani».