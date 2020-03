Emergenza Coronavirus: stop alla Serie B e al campionato Primavera 2. Il comunicato

La Lega Serie B ha annunciato ufficialmente la sospensione del campionato fino al 3 aprile. Il comunicato della Lega

La Lega Serie B dispone la sospensione di tutte le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B (Campionato Serie BKT 2019/2020 e Campionato Primavera 2 2019/2020) in programma nel corso di tutto il periodo di vigenza delle prescrizioni imposte dal D.P.C.M. del 9 marzo 2020 nonché dal C.U. FIGC n.179 del 10 marzo 2020 e, comunque, sino a quando le disposizioni statali e federali non intervengano a modificare le stesse”.

“Dispone l’utilizzo “a porte chiuse” degli impianti sportivi, unicamente per le sedute di allenamento degli atleti professionisti, così come disposto dal D.P.C.M. del 9 marzo 2020. Si invitano le società a effettuare, a mezzo del proprio staff sanitario, gli opportuni ed idonei controlli per contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori nel corso delle sedute di allenamento; attenersi scrupolosamente al rispetto delle raccomandazioni igienico-sanitarie di cui al D.P.C.M. del 4 marzo 2020, invitando anche tutti i propri tesserati e dipendenti a rispettarle”.