Emery: «All’andata Liverpool superiore. Spero nell’aiuto del pubblico». Le parole del tecnico del Villarreal in conferenza

Unai Emery ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Villarreal-Liverpool, semifinale di ritorno di Champions League.

Le sue parole: «Abbiamo tanta voglia. Ci giochiamo l’opportunità di andare in finale di Champions. All’andata loro sono stati superiori su tutti gli aspetti. Non ho niente da obiettare. Però domani giocheremo in casa, dobbiamo essere convinti di giocare le nostre carte, di cercare i duelli e provare a vincerli. Rimontare un 2-0 è molto difficile. Per nostra fortuna il gol fuori casa non vale doppio. All’andata il fattore campo è stato molto improtante per il Liverpool, spero che domani sia lo stesso per noi».