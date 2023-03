Emiliano Sala, il Cardiff non vuole pagare: «Il Nantes va punito»

Continua lo scontro legale tra Cardiff e Nantes per il pagamento di Emiliano Sala, morto nel 2019 prima di firmare per i gallesi

Vincent Tan, proprietario del Cardiff City, ha parlato del contenzioso con il Nantes per Emiliano Sala, l’attaccante argentino deceduto sorvolando la Manica per completare il suo passaggio ai gallesi nel 2019. Di seguito le sue parole a L’Equipe.

«Sono molto arrabbiato. Non abbiamo scelta e non ci fermeremo. Questo è solo l’inizio, non la fine. Emiliano Sala avrebbe potuto segnare quei pochi gol che ci avrebbero salvato dalla retrocessione; ciò ha comportato una perdita di almeno 100 milioni di sterline per il club. Con Sala potevamo salvarci, non ha mai giocato per noi. Perché dovremmo pagare l’intero trasferimento? Il Nantes deve essere punito. Ha negoziato con un agente senza licenza»