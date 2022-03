Empoli, Andreazzoli: «Mancano le vittorie, ma oggi non ce la meritavamo»

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato dopo il pareggio contro il Verona. Le dichiarazioni del tecnico

Aurelio Andreazzoli ha parlato ai microfoni di Dazn dopo Empoli-Verona.

TUDOR – «Mi piace come persona e come allenatore, è schietto e sincero».

PRESTAZIONE – «La vittoria è figlia della prestazione e oggi non è stata all’altezza per guadagnare i tre punti. Siamo stati bravi ad andare in vantaggio, ma poi ci siamo complicati il nostro compito. Il Verona ha fatto bene quello che doveva, ci ha messi in difficoltà. E’ una squadra che mi piace molto e penso che finirà alla grande il campionato».

MANCANZE – «Mancano delle vittorie, perché abbiamo fatto delle partite in cui meritavamo di più. Sappiamo qual è la nostra forza, lavoriamo tanto e siamo contenti di quanto ottenuto anche oggi. Con una gara in meno abbiamo guadagnato un punto per il nostro obiettivo. Portiamo a casa, ma non dobbiamo accontentarci».