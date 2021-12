Empoli, Andreazzoli: «Sono soddisfatto delle risposte ricevute»

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato dopo la vittoria in Coppa Italia ottenuta contro il Verona

DICHIARAZIONI – «Tutto sommato abbiamo giocato la partita che volevamo fare, una buona esperienza: rispetto all’ultima volta che li abbiamo affrontati avevamo le idee molto più chiare anche se in campo numerosi protagonisti erano differenti . Resta il rammarico per l’infortunio di Haas, che ci toglie un po’ di soddisfazione. Anche perché le impressioni non sono per niente positive. Farà gli esami strumentali, la risonanza, e spero che non siano confermate le mie sensazioni, ma tutto lascia temere che sia un infortunio abbastanza serio. Il risultato di oggi, comunque, è una conferma di quanto detto in questi giorni. Ho una rosa che mi permette di utilizzare tutti i giocatori e ho utilizzato questa possiblità, rispetto a domenica scorsa, anche in maniera massiccia. E posso ritenermi soddisfatto, visto che la squadra ha risposto molto bene».