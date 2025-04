Al Castellani, il match valido per la semifinale di Coppa Italia 2024/2025 tra Empoli Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

Al Castellani, Empoli Bologna si affrontano nel match valido per la semifinale di andata di Coppa Italia 2024/2025.

LA DIRETTA

51′ Gol del Bologna! Bel assist in area di Ndoye per Dallinga che non si fa pregare e conclude in rete centralmente.

29′ Raddoppia il Bologna! Gran lavoro di Ndoye che con un vero capolavoro ha servito Dallinga il quale ha finalizzato la splendida azione battendo Jacopo Seghetti con una gran rasoiata all’angolino basso.

23′ Gol del Bologna! Odgaard mostra una grande visione di gioco e passa a Riccardo Orsolini che con grande freddezza trasforma all’incrocio di sinistra.