Dionisi Empoli, annuncio atteso a breve: i dettagli dell’accordo

Dionisi Empoli: è fatta, il tecnico torna ufficialmente alla guida degli azzurri. L’ex Palermo si prepara ad iniziare questa avventura

Manca soltanto l’annuncio ufficiale, ma ormai è tutto definito: Alessio Dionisi sta per tornare sulla panchina dell’Empoli. Dopo giorni di attesa e di trattative, il tecnico toscano ha trovato l’accordo definitivo con la società e si prepara a inaugurare il suo secondo capitolo in azzurro. Già in città da alcuni giorni, Dionisi ha sistemato gli ultimi dettagli dopo la rescissione consensuale con il Palermo, liberandosi per tornare nel club con cui aveva conquistato la promozione in Serie A nel 2021.

Con lui arriverà anche lo staff storico che lo ha accompagnato nella recente esperienza rosanero: Paolo Cozzi sarà il viceallenatore, Luca Vigiani collaboratore tecnico e Fabio Spighi preparatore atletico. Un gruppo affiatato, che conosce bene il metodo di lavoro di Dionisi e che avrà il compito di trasmettere fin da subito entusiasmo e organizzazione a una squadra in cerca di identità.

Il primo allenamento del nuovo corso è previsto oggi, giovedì, alle 15:00 al centro sportivo di Petroio. Sarà il momento del debutto ufficiale di Dionisi Empoli, un ritorno atteso da tifosi e ambiente, desiderosi di ritrovare quella solidità e quello spirito competitivo che avevano caratterizzato la sua precedente gestione. La squadra, in questi giorni, si è allenata sotto la guida del collaboratore Stefano Bianconi, ma da oggi tutto cambia: parte una nuova era.

La società deve soltanto formalizzare l’ingaggio del tecnico e del suo staff, ma l’intesa è totale e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime ore. L’obiettivo è chiaro: ridare slancio a un Empoli che ha bisogno di risalire in classifica e ritrovare fiducia, a partire dal prossimo impegno di campionato contro il Venezia, una delle ex squadre di Dionisi in Serie B.

Il ritorno di Dionisi all’Empoli rappresenta una scelta di cuore e di continuità. L’allenatore conosce a fondo l’ambiente, la dirigenza e la filosofia del club, e arriva con la determinazione di riportare serenità e risultati. Dopo giorni di attesa e di trattative, tutto è pronto per scrivere un nuovo capitolo della storia recente degli azzurri.

L’Empoli volta pagina e affida il proprio futuro a un tecnico che ha già dimostrato di saper costruire, motivare e vincere. L’era Dionisi Empoli può ufficialmente cominciare. LEGGI ANCHE >>> Calendario Serie B 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica