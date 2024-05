Empoli Frosinone: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Castellani andrà in scena la sfida di Serie A tra Empoli e Frosinone: le ultime di formazione con orario e dove vedere il match

Allo Stadio Castellani andrà in scena la sfida di Serie A tra Empoli e Frosinone. Punti pesantissimi in palio per la salvezza. Entrambe si trovano a 31 punti in classifica e con un vittoria si rilancerebbero e staccherebbero un po’ la zona rossa. Un pari servirebbe a poco anche se muoverebbe in parte l’andamento delle due formazioni. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszyński, Luperto, Pezzella; Gyasi, Fazzini, Grassi, Maleh, Cacace; Cambiaghi, Niang. All. Davide Nicola

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira. All. Eusebio Di Francesco

Empoli-Frosinone: orario e dove vederla

Empoli-Frosinone gara delle ore 15:00 della domenica, che proseguire la trentacinquesima giornata della Serie A, la sedicesima del girone di ritorno. Verrà trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite di Sky. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su tutte le piattaforme: Pc, tablet e smartphone.