Empoli-Juve, i convocati di Allegri: out Mandzukic, torna Spinazzola

Empoli-Juve, i convocati di Massimiliano Allegri: ancora out Mario Mandzukic e Sami Khedira si rivede invece Spinazzola

Sono 20 i giocatori convocati da Massimiliano Allegri per la trasferta di Empoli, in programma domani pomeriggio alle ore 18.00 Si rivede Leonardo Spinazzola che torna arruolabile dopo il brutto infortunio al ginocchio che l’ha tenuto lontano dal campo per un lungo periodo. Ancora assenti Mario Mandzukic, Sami Khedira ed Emre Can. Ecco la lista completa: