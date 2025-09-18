Empoli, ufficiale l’arrivo di Flavio Bianchi: l’attaccante classe 2000 firma da svincolato

Serie B, l’Empoli si rinforza in avanti: preso lo svincolato Flavio Bianchi. La nota ufficiale del club

Calciomercato Empoli – Rinforzo importante per il reparto offensivo azzurro. L’Empoli Football Club ha annunciato l’ingaggio di Flavio Bianchi, attaccante italiano classe 2000, svincolato dopo l’ultima esperienza con il Brescia Calcio in Serie B.

Il profilo di Flavio Bianchi

Nato a Genova il 24 gennaio 2000, Bianchi è una punta moderna, capace di giocare sia come centravanti che come seconda punta, dotata di buona tecnica e fiuto del gol. Cresciuto nel settore giovanile del Genoa CFC, ha avuto anche una parentesi nella Primavera del Torino FC, dove ha affinato le proprie qualità realizzative.

L’esordio tra i professionisti

La prima vera stagione da protagonista arriva nel 2020/21 con la Lucchese in Serie C: 32 presenze, 13 reti e 2 assist, numeri che lo mettono subito in evidenza tra i giovani più promettenti della categoria.

Il debutto in Serie A e il ritorno al Genoa

Nella stagione successiva, Bianchi rientra al Genoa e fa il suo esordio in Serie A contro l’Inter. Il primo gol nella massima serie arriva proprio contro l’Empoli, in un 2-2 che resterà nella sua memoria. A gennaio 2022 passa in prestito al Brescia, club con cui disputa anche le tre stagioni successive in Serie B. Con le Rondinelle colleziona complessivamente 112 presenze, confermandosi un attaccante affidabile e continuo.

Cosa porta all’Empoli

Con l’arrivo di Flavio Bianchi, l’Empoli si assicura un giocatore giovane ma già esperto, con oltre 140 partite tra i professionisti. La sua duttilità tattica e la capacità di attaccare la profondità potrebbero rivelarsi armi preziose per il tecnico azzurro.

L’operazione, a parametro zero, rappresenta un colpo a basso rischio e potenzialmente ad alto rendimento per il club toscano, che punta a rinforzare il reparto offensivo in vista della nuova stagione di Serie A.

