Empoli, obiettivo Pagliuca per la panchina: ora è in pole, la situazione con la Juve Stabia

Le ultime sul possibile nuovo allenatore dell’Empoli, con l’obiettivo Guido Pagliuca dalla Juve Stabia. Tutti i dettagli in merito

Gianluca Di Marzio, ai microfoni di Sky Sport, ha fatto il punto sul nuovo allenatore dell’Empoli. I toscani stanno infatti lavorando per Guido Pagliuca dalla Juve Stabia.

EMPOLI-PAGLIUCA – «L’Empoli, retrocesso dopo una stagione complicata in Serie A, ha individuato in Giudo Pagliuca il nome in cima alla lista. Reduce da un’ottima annata alla guida della Juve Stabia, con cui ha centrato i playoff, Pagliuca rappresenta una scelta di continuità nel segno del gioco organizzato e della valorizzazione dei giovani».