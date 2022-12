Empoli, un attaccante per Zanetti: Caputo per risolvere il mal di gol

Ciccio Caputo è ufficialmente ritornato all’Empoli: così Zanetti punta a curare il mal di gol dei toscani

Dopo l’exploit della scorsa stagione di Pinamonti, l’Empoli di Zanetti ha faticato a ritrovare un perno intorno al quale far ruotare il voluminoso gioco offensivo. Con 12 gol all’attivo i toscani sono la terzultima squadra per reti segnate, solo Sampdoria (6) e Cremonese hanno fatto peggio, mentre il Verona ha segnato gli stessi gol della squadra di Zanetti. Per questo, tornare sul mercato e puntare su un centravanti dal fiuto fortissimo è diventata una necessità.

IL RITORNO – L’Empoli, come da migliore delle tradizioni, si sta confermano una società capace di sfornare talenti, ma in questa stagione i sorrisi piuttosto che dall’attacco arrivano dagli altri reparti, con Vicario, Parisi e Baldanzi stelle luccicanti. Così, per curare il mal di gol, Zanetti ha indicato il ritorno di Ciccio Caputo, che ad Empoli ha lasciato ricordi indelebili nel biennio 20117-19, andando a raggiungere quota 42 gol tra Serie B e A, prima delle avventure con Sassuolo e Sampdoria.

LA CHIUSURA – A Genova Caputo non ha lasciato particolare traccia e la Sampdoria sembra orientata a fare altre scelte per il pacchetto avanzato. Così l’Empoli è pronto a ripuntare sul centravanti di Altamura, usato sicurissimo, oltre a essere amato come pochi in Toscana. E la trattativa con i blucerchiati si è chiusa proprio oggi, dopo aver limato gli ultimi dettagli sull’ingaggio. Si chiude dunque l’avventura di Caputo con la maglia blucerchiata con un bilancio di quindici partite e una rete messa a segno.