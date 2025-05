Empoli, grande atmosfera per la sfida salvezza contro il Verona. Ecco i settori esauriti al Castellani - Calcio News 24

Empoli, si prospetta una grande atmosfera in vista della sfida salvezza contro il Verona. Quanti settori sono esauriti al Castellani

Sarà una serata di grande calcio e passione allo Stadio Carlo Castellani, dove domenica 25 maggio alle ore 20.45 andrà in scena l’ultima giornata della Serie A Enilive 2024/25 con la sfida tra Empoli ed Hellas Verona. Per l’occasione, sono attesi oltre 14.000 spettatori sugli spalti, a conferma dell’importanza del match e del grande attaccamento dei tifosi azzurri.

Come riportato sul sito ufficiale, biglietti per tutti i settori riservati al pubblico di casa, Poltronissima, Poltrona, Tribuna Inferiore, Maratona, Curva Nord, Curva Nord Ovest e Tribuna Laterale – sono andati completamente esauriti nelle scorse ore. La forte richiesta ha portato a una rapida chiusura delle vendite per questi settori, e di conseguenza, le biglietterie dello stadio resteranno chiuse nella giornata di domenica. Non sarà quindi possibile acquistare ulteriori tagliandi per i settori dedicati ai tifosi empolesi.

Per chi volesse ancora assistere alla partita, restano disponibili solamente i biglietti per il settore ospiti, ovvero la Curva Sud, che dispone di una capienza totale di 3.100 posti. I tifosi del Verona (o i neutrali) potranno acquistare il tagliando al prezzo di €22,00 attraverso il circuito Vivaticket, con accesso al settore previsto dai varchi 01, 02, 03, 04 e 05.

Empoli-Hellas Verona si preannuncia una sfida decisiva e dal grande impatto emotivo, sia per la classifica sia per il tifo. La spinta del pubblico sarà un elemento chiave per entrambe le squadre in questo epilogo di stagione che promette spettacolo ed emozioni forti.