Endrick, il futuro è tracciato: l’attaccante del Real Madrid è ad un passo dalla sua prossima destinazione

Endrick, il futuro è scritto: l’attaccante del Real Madrid è ormai vicinissimo alla sua nuova squadra. Le ultimissime

Il talento brasiliano ha finalmente una destinazione certa: lontano dai riflettori del Santiago Bernabéu, ma al centro del calcio europeo. Real Madrid e Olympique Lione hanno trovato l’accordo definitivo per il trasferimento del baby-fenomeno in Ligue 1, con la formula del prestito secco. Secondo quanto riportato da Marca, l’operazione è stata chiusa senza alcun diritto o obbligo di riscatto.

La strategia del Real Madrid La Casa Blanca ha scelto di puntare su un percorso di crescita graduale, mantenendo il pieno controllo sul cartellino del giocatore. In Spagna, chiuso da campioni come Mbappé e Vinícius, Endrick avrebbe faticato a trovare spazio. A Lione, invece, potrà contare su minuti da titolare in un campionato fisico e competitivo, ideale per accumulare esperienza e maturità.

Obiettivo Mondiale 2026 Dietro questa mossa c’è anche la prospettiva della Seleção: Endrick, già debuttante con il Brasile, deve giocare con continuità per convincere Carlo Ancelotti in vista della rassegna iridata in Nord America. Il prestito al Lione rappresenta quindi un passaggio cruciale per il suo percorso. La Juventus, che aveva monitorato a lungo il giovane attaccante, resta a mani vuote: il Real ha preferito un contesto dove Endrick possa essere protagonista assoluto, lasciando i bianconeri a osservare da lontano un talento destinato a crescere altrove.

