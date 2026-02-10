Endrick, l’agente non ha dubbi: «La decisione è già stata presa, tornerà al Real Madrid alla fine della stagione»

Endrick, l’agente svela a sorpresa «La decisione è già stata presa, tornerà al Real Madrid alla fine della stagione»

L’agente di Endrick ha chiarito quale sarà il futuro del giovane fuoriclasse brasiliano per la stagione 2026-27, dopo il brillante avvio della sua esperienza in Francia con il Lione, dove è arrivato in prestito. L’attaccante ha impressionato fin da subito in Ligue 1, mettendo a segno una tripletta nella larga vittoria contro il Metz e alimentando l’idea che il club francese potesse tentare di trattenerlo più a lungo. A spegnere le speculazioni è intervenuto il suo procuratore, Tiago Freitas, che ha fornito un aggiornamento sulla situazione.

Endrick sta vivendo un periodo positivo in Francia dopo il trasferimento temporaneo nella finestra di gennaio, una scelta maturata in seguito alle difficoltà incontrate nel trovare spazio al Real Madrid, dove in questa stagione aveva collezionato una sola presenza da titolare in Liga. Il diciannovenne ha avuto un impatto immediato: assist al debutto contro il Brest e tripletta poco dopo. Prestazioni che hanno spinto qualcuno a ipotizzare la volontà dell’allenatore Paulo Fonseca di trattenerlo oltre la fine del prestito, ipotesi che però non sembra destinata a concretizzarsi. Freitas ha risposto a tali voci e ha chiarito che Endrick tornerà a Madrid. Le sue parole a Win Win:

PAROLE – Endrick è stato ceduto in prestito al Lione per sei mesi. La decisione è già stata presa ed Endrick tornerà al Real Madrid alla fine della stagione. Non ci sono ambiguità né segreti al riguardo. L’accordo prevede solo un prestito, senza opzione di acquisto, quindi Endrick tornerà. Cosa succederà la prossima stagione? Non posso prevederlo, ma posso dirvi che alla fine di questa stagione Endrick tornerà a essere un giocatore del Real Madrid