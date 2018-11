Erik Thohir, ufficiale l’ingresso nel CDA dell’Oxford United

Erik Thohir, ex presidente dell’Inter, ricomincia dall’Inghilterra. Ratificato oggi il suo ingresso nel CDA dell’Oxford United, militante nella terza divisione della League One

Erik Thohir ha ancora voglia di calcio e riparte dalla terza divisione inglese. Un anno e tredici giorni dopo il suo addio nerazzurro, l’ex presidente dell’Inter ricomincia dall’Oxford United. Non ci ha messo molto per rientrare nel mondo del calcio Erik Thohir, che fino allo scorso 26 ottobre ricopriva la carica di presidente dell’Inter prima di lasciare il posto a Steven Zhang. Il magnate indonesiano nella giornata di oggi ha ufficialmente ratificato il suo approdo nel Consiglio di Amministrazione dell’Oxford United, club militante in League One che attualmente annaspa nelle torbide acque della zona retrocessione, a due punti dalla salvezza.

LE PAROLE DI THOHIR. Erik Thohir ha dichiarato: «Conosco Tiger – soprannome di Sumrith Thanakarnjanasuth, presidente dell’Oxford – da tanto tempo, e non appena ha manifestato il suo interesse per questo club mi sono detto interessato a supportarlo in una qualche maniera”. L’ex presidente nerazzurro ha aggiunto: “La maggior parte delle persone conosce la città, ma io ero interessato anche alla squadra in sé. I 125 anni di storia dimostrano come i fan abbiano contribuito a costruire questa società, radicata nel cuore di Oxford“.