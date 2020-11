Eriksen, tempo scaduto all’Inter: probabile addio a gennaio. I dettagli

Secondo il Corriere dello Sport è terminato il tempo a disposizione di Eriksen per entrare nei meccanismi dell’Inter

Inter e Christian Eriksen un amore che non è mai sbocciato e, probabilmente, non sboccerà più. I zero minuti giocati nelle ultime due partite vanno letti come una bocciatura da parte di Conte nei confronti del danese, che ha ormai esaurito il tempo a sua disposizione per entrare nei meccanismi dell’Inter.

Come riporta Il Corriere dello Sport, se davvero siamo arrivati ad una bocciatura definitiva, allora una separazione appare davvero come l’unica soluzione. Del resto, andare avanti con uno spezzone di gara qua e uno là non farebbe altro che deprezzare ulteriormente il giocatore. E l’Inter non può permettersi di svendere nessuno. Durante lo scorso mercato, alcuni intermediari avevano proposto Eriksen e diverse squadre inglesi, senza però raccogliere un interesse particolare. Agli sgoccioli della sessione, invece, Borussia Dortmund ed Hertha Berlino, oltre al Psg, avevano fatto un tentativo last-minute, ma solo per un prestito. Tale soluzione, però, è stata scartata sia dal club nerazzurro sia dallo stesso danese.

Al momento, esiste ancora un veto rispetto ad un trasferimento temporaneo, ma chissà che le prossime settimane non facciano cambiare idea nelle stanze di viale della Liberazione: 6 mesi in prestito, infatti, potrebbero essere utili per rilanciare Eriksen e attirare acquirenti per la prossima estate.