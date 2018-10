Donnarumma ha grosse colpe sulla rete decisiva di Mauro Icardi che ha deciso il derby: il portiere appare quasi sorpreso dal cross di Vecino

Il gol al 92° di Mauro Icardi ha regalato a tutti i tifosi interisti una notte di festa ed euforia, mandando all’inferno quelli rossoneri. Un gol nato quasi per caso, frutto di un cross dalla fascia di Matias Vecino e di un preciso colpo di testa del numero 9 nerazzurro, abile a smarcarsi da Musacchio e approfittare dell’uscita sprovveduta di Donnarumma. Ecco, proprio il portiere rossonero ha gravissime responsabilità sul gol che ha deciso il derby.

Inspiegabile la decisione del classe ’99 di uscire in quella maniera sul traversone dell’uruguaiano. Dal video si vede come l’estremo difensore della Nazionale sia distratto e rilassato e non si aspetti la giocata di Vecino, pensando probabilmente che il centrocampista si avviasse verso la bandierina per conquistare un calcio d’angolo. Quando l’ex viola fa partire il cross Donnarumma appare spaesato e sorpreso provando ad intercettarlo con un’uscita maldestra che ha favorito il colpo di testa decisivo di Icardi. Morale della favola: se si vuole provare a vincere (o pareggiare, in questo caso) un derby bisogna rimanere concentrati fino all’ultimo secondo, regola sulla quale Donnarumma avrà tempo per lavorare.