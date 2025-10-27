Esonero Pioli, il tecnico della Fiorentina resta in bilico! Decisiva la sfida contro l’Inter. Ecco chi sono i possibili candidati per sostituire l’ex Milan

Esonero Pioli, il tecnico della Fiorentina resta in bilico! Potrebbe arrivare l’addio in caso di ulteriori risultati negativi della squadra viola

Il campionato della Fiorentina sembra essere già fortemente compromesso dopo un avvio deludente con solo 4 punti in 8 partite e nessuna vittoria all’attivo. La situazione è ulteriormente aggravata dalle difficoltà riscontrate ieri sera contro il Bologna, con i viola che sono riusciti a pareggiare solo grazie a due calci di rigore.

Nonostante questo, la fiducia in Stefano Pioli è stata per il momento confermata dalla società, ma la realtà è che il suo margine di manovra è ormai ridotto al minimo. Già dalla prossima sfida contro l’Inter a San Siro, la Fiorentina dovrà necessariamente mostrare una svolta nell’atteggiamento, se non nel risultato. La successiva partita contro il Lecce potrebbe diventare l’ultimissima spiaggia per Pioli.

Possibili sostituti in caso di esonero

Come riporta Il Messaggero, la società sta già valutando dei possibili sostituti nel caso in cui i risultati continuino a non arrivare. Tra i nomi più caldi in caso di esonero di Pioli, ci sono Daniele De Rossi, da mesi accostato alla panchina della Fiorentina e attualmente libero da vincoli, e Thiago Motta, che è fermo dopo la sua esperienza alla Juventus. Più defilati, invece, i profili di Paolo Vanoli e Alessandro Nesta, che arrivano rispettivamente dalle esperienze con Torino e Venezia.